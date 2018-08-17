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تهديد بـ”حرب اقتصادية” على لبنان

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توعد رئيس الموساد الاسرائيلي السابق تامير باردو لبنان باطلاق حرب اقتصادية نحوه. واللافت أن التهديد والوعيد جاء على صدر موقع عربي اجرى معه مقابلة قال انها حصرية.

وتحدث باردو لموقع “ايلاف” السعودي عن أدوات المواجهة المقبلة. المثير للدهشة ان الاليات ستكون هذه المرة ذات وجه عربي ــ اميركي وليس أميركياً فقط كما درجت العادة.

وحض الضابط الاسرائيلي السابق كل من السعودية والإمارات للضغط على الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا لتضغط بدورها على لبنان، ناصحاً الدولتين بسحب ودائعهما المالية من المصارف اللبنانية وعدم التفكير مرة أخرى بايداعها هناك.

يأتي ذلك في أعقاب تصريح أدلى به وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي اعتبر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دليلا على فشل سياسة “النأي بالنفس” ملوحاً باتباع “سياسة المقاطعة”، في وقتٍ يتسرّب أن السعودية تفكر بشن “حرب اقتصادية” على جزء من الاقتصاد اللبناني بقصد الضغط.

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المصدر: ليبانون ديبايت

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