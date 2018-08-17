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قبل التخطيط للبحر والتنزه هذا الـweekend.. إقرأوا خبر الطقس أولاً

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق الداخل والجبل، كما تنشط الرياح أحياناً. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق الداخل والجبل، كما تنشط الرياح أحياناً.
الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 32 درجة، في الجبال من 16 الى 26 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة وفي الداخل من 16 الى 34 درجة.

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هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين..

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الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 40 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,02 ساعة غروب الشمس: 19,21

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