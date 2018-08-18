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السفارة الأميركية: ندعم الجيش بصفته المدافع الوحيد عن لبنان

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بياناً حول زيارة مدير السياسات والخطط والاستراتيجيات في القيادة الوسطى الأميركية اللواء مايكل لانغلي، للبنان، من 15 إلى 18 من شهر آب الجاري، مشيرة إلى انه “اجتمع مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وحضر مأدبة عشاء تكريما لضباط لبنانيين حضروا مؤخرا تدريبا في الولايات المتحدة، كما زار قاعدة للقوات الجوية اللبنانية”.

ولفتت السفارة الأميركية في بيانها إلى ان “لانغلي يتولى مسؤولية برامج المبيعات العسكرية الخارجية للبنان، بما في ذلك طائرات سوبر توكانو A-29 وطائرات السيسنا والمركبات القتالية من طراز برادلي”.

وفي الختام قالت إن “حكومة الولايات المتحدة ملتزمة الشراكة اللبنانية الأميركية وتدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الوحيد عن لبنان”.

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