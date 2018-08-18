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كيف سيكون طقس الـweekend؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مساء مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الأرز من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 02:06 ساعة غروب الشمس: 21:19

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