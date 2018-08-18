كيف سيكون طقس الـweekend؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:
– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مساء مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.
– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الأرز من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.
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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30°م.
– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 02:06 ساعة غروب الشمس: 21:19