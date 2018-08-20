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القصة بدأت بـ”تشفيطة”.. وهكذا انتهت!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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بدأت القصة بـ “تشفيطة” على دراجة نارية، وانتهت بتوقيف احد “المنزعجين” في احد مخافر زحلة، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في البقاع.

وفي التفاصيل، ان “ي.ك” (سوري الجنسية) كان على متن دراجته النارية في سهل الفرزل، حين قام بالتشفيط المتواصل، مما اثار انزعاج الشاب الفرزلي “ش.ش”، فبدأ الامر بالتلاسن فيما بينهما، ومن ثم اقدم “ش.ش” على اطلاق النار من بندقية صيد في الهواء بهدف ترهيب “ي.ك.”. عندها ثار غضب “ش.ش”، وقام بتكسير لوح زجاجي قريب منه، فأصيب بجرح بليغ في يده، ما استدعى نقله الى المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة.

وفور تبلغ عناصر قوى الامن الداخلي، توجهت الى المستشفى المذكور، وباشرت تحقيقاتها، فتبيّن لاحقا ان “ش.ش” مطلوب بجرم شيكات من دون رصيد، ما أدى الى توقيفه.

المصدر: لبنان2

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