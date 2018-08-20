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بعد العاصفة القوية… كيف هي أوضاع حجاج لبنان؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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جال قنصل عام لبنان في جده علي قرانوح يرافقه مدير هيئة شؤون الحج والعمرة في لبنان ابراهيم عيتاني على الحجاج اللبنانيين الذين وصلوا إلى عرفه فجر اليوم.

وطمأن قرانوح قائلاً أن “جميع حجاج لبنان بخير وان العاصفة الرملية والامطار البارحة التي أضرت ببعض خيم الحجاج تم معالجة نتائجها فوراً بالتعاون مع السلطات السعودية التي تسهر على راحة الحجاج وتحرص على رعاية شؤونهم بأفضل الوسائل”.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، الأحد، أن منطقة مكة المكرمة (عرفات، مزدلفة، منى) تهطل فيها أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضافت الهيئة أن هطول الأمطارقد يؤدي إلى سيول جارفة.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الـ11 من مساء الأحد.

وأفادت إمارة مكة المكرمة بإغلاق طريق الهدا مؤقتا واحترازيا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

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