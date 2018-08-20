تدابير أمنية استثنائية وطلقات مدفعية خلبية لمناسبة عيد الأضحى

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: “باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن التسوق. تدعو هذه القيادة المواطنين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي تتخذها قوى الجيش تباعاً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم”.

كذلك، صدر عن قيادة الجيش أنه “لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: بيروت، الجنوب والشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة في كل منطقة، عند غروب يوم الإثنين بتاريخ 20/8/2018 لإثبات العيد، وعند صباح يوم العيد إيذاناً بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد مع بدء مواعيد صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 22،21و23 / 8 / 2018”.