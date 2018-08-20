موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


كيف سيكون الطقس في عيد الأضحى؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات اليوم وخلال الأيام القادمة.
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية.
-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الارز من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80 %.
-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:06:04 ساعة غروب الشمس: 19:18

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

السفارة الأميركية: ندعم الجيش بصفته المدافع الوحيد عن لبنان

أخبار لبنان

الحص هنأ اللبنانيين بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

أخبار لبنان

اقتحموا مهرجان منيارة.. فخرجوا جرحى!

أخبار لبنان

هل تعود الكهرباء 24 /24 ساعة قبل تشــكيل الحكومة؟!