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بعد العيد.. هكذا سيكون طقس الويك أند بالأيام!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اليوم والأيام القادمة.
الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,06 ساعة غروب الشمس: 19,15 .

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