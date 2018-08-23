بعد العيد.. هكذا سيكون طقس الويك أند بالأيام!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وجاء في النشرة الآتي:
– الحالة العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
– الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اليوم والأيام القادمة.
الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.
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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س
– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.
– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .
– ساعة شروق الشمس: 06,06 ساعة غروب الشمس: 19,15 .