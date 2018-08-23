وضعت مولوداً قبل أيام.. شبهات تدور حول “مقتل الاثيوبية” في الدوير

تدور شبهات حول حصول جريمة قتل عاملة منزلية أثيوبية في بلدة الدوير الجنوبية، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة عن إعلان غرقها في مسبح أحد المنازل.

وكانت العاملة الاثيوبية “لومبيبو .م.ج”، 26 عاما، وتعمل لدى المواطن “ي.ر”، فارقت الحياة صباح الثلاثاء إثر غرقها في مسبح أحد المنازل في الدوير، حيث حضرت الادلة الجنائية وفتحت تحقيقاً.

وأفادت المعلومات، بأن العاملة الأثيوبية لم تمت غرقاً في المسبح بحسب تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة بتكليف من المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات.

وتبيّن أنّ العاملة الاثيوبية قد وضعت مولوداً قبل أيّام قليلة ما لبث ان مات وتمّ نقله إلى المستشفى نفسها.