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موجة حارة وأجواء ساخنة.. هكذا سيكون طقس الويك اند

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان موجة حارة تغطي الدول العربية في الشرق الأوسط ويتأثر لبنان بمناطقه البقاعية بأجواء ساخنة بسبب تمدد المنخفض الهندي الموسمي نحو تركيا وسوريا والأردن بينما تبقى عادية على الساحل.

ومن المنتظر ان تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتباراً من مساء يوم السبت حين تقترب عواصف اوروبا نحو اليونان وتركيا.

هذا، وتشهد جزر هاواي واليابان والسواحل الصينية 3 اعاصير تبلغ ذروتها اليوم الجمعة وتبدأ بالانحسار يوم غد السبت، يقابلها عواصف ومنخفضات جوية في صقلية وايطاليا والمانيا وبلجيكا والنمسا.

امّا طقس لبنان ليوم السبت فمشمس وحار يتحول الى غائم بعد الظهر

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بالصورة: فضيحة في مطار بيروت

الحرارة على الساحل: 31/32 نهاراً و 27 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 30/24

في البقاع: 35/36 نهاراً و 22 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 35 كلم في الساعة

الرطوبة: 88%

الضغط الجوّي 1007 hpa

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