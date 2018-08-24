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هل تسقط العدادات في الضاحية؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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في إطار عملية التفاوض بين وزارة الإقتصاد ومندوبي قطاع المولدات الخاصة على خلفية تركيب العدّادات والتسعيرة، علم “لبنان 24” أنّ اتصالات واجتماعات تجري بين أصحاب المولدات في الضاحية الجنوبية وبعلبك الهرمل وعدد من مناطق الجنوب، ترمي إلى رفض تركيب العدادات التي تتحدث عنها وزارة الإقتصاد، لاعتقادهم بأنّ في هذه العدادات صفقة، وبالتالي هي صعبة التركيب. وأفيد بأنّهم سيطالبون الدولة بالسماح لهم بتركيب عدادات طبق الأصل مثل عدادات كهرباء لبنان، وإلّا لن يركبوا أيّ عداد، وسوف يستمرون بالمحوِّل، أي الهاوس أو الديجنكتور.

المصدر: لبنان24

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