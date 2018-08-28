“الريقان” يتفشّى في عين الذهب.. ومناشدات لحلّ أزمة المياه!

عانت بلدة عين الذهب في عكّار من تفشّي مرض “الريقان” الذي تتسبّب به مياه الشرب الملوّثة خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث سجّلت إصابة 20 شخصاً من أبناء البلدة تمّت معالجتهم في عددٍ من مستشفيات المنطقة، ولا يزال 4 منهم قيد المعالجة في مستشفى “الدكتور عبدالله الراسي الحكومي” في حلبا، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتابع رئيس بلدية عين الذهب أحمد مرعي الأوضاع الصحية في البلدة حيث زار برفقة مختار البلدة فادي الأشقر، رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد الذي كان أوفد فريقاً من المراقبين الصحيين إلى البلدة عمدوا إلى أخذ عينات من مياه الشرب من مصادر متعدّدة لإجراء الفحوصات المخبرية عليها لتبيان مدى تلوّثها.

وأصدر مرعي والأشقر بياناً ناشدا فيه باسم أهالي عين الذهب، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري “التدخّل والاهتمام بهذا الموضوع وإعطاء توجيهاته للجهات الرسمية المعنية للعمل على حلّ هذه الأزمة الناتجة عن سوء حال مياه الشرب هذه المشكلة المزمنة في البلدة والتي هي السبب الرئيسي لمعاناة الاهالي الصحية”.