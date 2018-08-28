“الصحة” تجدد التحذير من ظاهرة التعرض لعضات كلاب

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

الحاقا ببياناتها السابقة بشأن عضات الكلاب المتزايدة، تجدد وزارة الصحة العامة تحذيرها من عضات الكلاب الشاردة وتطالب الجهات المعنية من بلديات ووزارات مختصة بتحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الظاهرة المتنامية. كما تطالب جميع اصحاب الكلاب والحيوانات الاليفة تلقيحها حفاظاً على سلامتهم وتحاشياً لأي مخاطر قد يتعرضون لها، مؤكدة ان اي اهمال من قبلهم على هذا الصعيد يحملهم مسؤولية العواقب.

وفي الوقت نفسه، تدعو وزارة الصحة العامة المواطنين الى عدم الهلع من كل حالات العض والتوجه الى المراكز المحددة في المحافظات والتقيد بإرشادات الأطباء ومتابعة العلاج حتى نهايته، وللاستفسار عن اماكن هذه المراكز يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 1214. واذا لم يكن الكلب شاردا، يرجى التأكد من انه قد تم تلقيحه وابراز مستندات التلقيح. وتشدد على ان مسؤولية التلقيح والأضرار الناتجة عن حالات الكلب جراء عدم التلقيح تقع على عاتق صاحب الكلب او الحيوان الاليف.

تجدر الاشارة الى ان هناك بروتوكولا معتمدا لإعطاء إبر الكلب بحسب مخاطر الإصابة وهو محدد من قبل منظمة الصحة العالمية ومصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية العلمية لمكافحة الامراض الانتقالية. كما ان لقاحات الكلب محدودة من المصدر وحوادث العضات في لبنان يتزايد بسبب سوء معالجة وضع الكلاب الشاردة وازدياد الاحتكاك بها جراء واقع النزوح والمخيمات القائمة