بالتفاصيل.. قوى الأمن توضح حادثة الموقوف الذي ألقى بنفسه من نافذة قصر عدل بيروت

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي: الساعة 13.30 من تاريخ اليوم، وبعد انتهاء جلسة تحقيق كان يحضرها الموقوف – ج. ج. (مواليد عام 1977، لبناني) بجرم مخدرات، لدى قاضي التحقيق في مبنى قصر عدل بيروت – العدلية، وعند خروجه من مكتب القاضي حاول الفرار من عناصر الدورية،فألقى بنفسه من النافذةعند “سفرة” الدرج بين الطابقين الثاني والثالث ليسقط أرضاً بعد أن ارتطم بإحدى الآليات العسكرية المركونة في الباحة الداخلية لقصر العدل.

تمّ نقله على الفور إلى المستشفى للمعالجة، وهو بحالة حرجة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.