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موقوف رمى بنفسه من الطبقة الثالثة في قصر العدل بيروت

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفاد موقع ليبانون ديبايت، أنّ موقوفاً رمى بنفسه من الطبقة الثالثة لإحدى غرف قصر العدل في بيروت، وتمّ نقله على الفور الى المستشفى، ووُصفت حاله بالحرجة.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر خاصّة لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “جهاد . س، كان موقوفاً في مخفر حبيش بجرم ترويج ممنوعات، وتم سوقه الى قصر العدل حيث ينتظر موعد الجلسة المحدّدة له عند القاضي بلال حلاوي”.

وأشارت الى أنّه “وبينما كان جهاد ينتظر في احدى الغرف الجانبية، رمى بنفسه من الطبقة الثالثة، على الرغم من محاولات العناصر الأمنيّة ردعه، الا ان ضخامة بنيته الجسدية حالت دون ذلك، فسقط بقوّة على سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، وأدخل سريعاً الى المستشفى، وهو بحال حرجة”.

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