القضاء لم يُبَلَّغ بتوقيف رئيس مكتب حماية الآداب.. وفي هذه الحالة سيتدخّل!

تعليقاً على توقيف رئيس مكتب حماية الآداب بشبهة تورطه مع شبكة للدعارة في لبنان، أوضح مرجع قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “القضاء لم يُبَلَّغ بهذا الموضوع شيئا بهذا الخصوص”. وتوقّع المصدر أن “يكون التحقيق ضمن إجراء مسلكي داخل مؤسسة قوى الأمن، وبنتيجة هذا التحقيق يجري مخابرة القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

ويتبع مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، قسم المباحث الجنائية العامة، وتقتصر مهامه على تعقّب وملاحقة شبكات الدعارة، والأعمال المخلّة بالآداب، وهي المرّة الأولى التي يكشف فيها عن تورّط ضابط أو مسؤول أمني بهذه الرتبة في شبهة من هذا النوع.