موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


القضاء لم يُبَلَّغ بتوقيف رئيس مكتب حماية الآداب.. وفي هذه الحالة سيتدخّل!

أخبار لبنان
المصدر: الشرق الأوسط
0

تعليقاً على توقيف رئيس مكتب حماية الآداب بشبهة تورطه مع شبكة للدعارة في لبنان، أوضح مرجع قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “القضاء لم يُبَلَّغ بهذا الموضوع شيئا بهذا الخصوص”. وتوقّع المصدر أن “يكون التحقيق ضمن إجراء مسلكي داخل مؤسسة قوى الأمن، وبنتيجة هذا التحقيق يجري مخابرة القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

ويتبع مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، قسم المباحث الجنائية العامة، وتقتصر مهامه على تعقّب وملاحقة شبكات الدعارة، والأعمال المخلّة بالآداب، وهي المرّة الأولى التي يكشف فيها عن تورّط ضابط أو مسؤول أمني بهذه الرتبة في شبهة من هذا النوع.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

شيك يوقع برئيس مكتب حماية الآداب.. يتقاضى 6 آلاف دولار شهرياً!

أخبار لبنان

لم تُصرّح منذ تعيينها.. أولينا الحاج المتحدثة باسم رئاسة الحكومة تستقيل

أخبار لبنان

هذا ما قاله اللوء عثمان عن توقيف أحد ضباط قوى الأمن

أخبار لبنان

توقيف رئيس مكتب حماية الآداب لشبهة ادارته شبكات دعارة