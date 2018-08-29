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بالصورة: أثيوبية فارّة من منزل مخدوميها وبحوزتها 10 آلاف دولار أميركي

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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بتاريخ 22/8/2018، ومن خلال معلومات توافرت لديها، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة عينبال – الشوف، فتاة من التابعية الأثيوبية: – أ. م. مواليد عام 1992، وضبطت بحوزتها مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من فئة الـ/100/ دولار، جميعها مزيفة، إضافةً إلى ضبط هاتف خلوي وحقيبتي سفر تحتويان على كمية من الألبسة النسائية، وتبين بأن إقامتها منتهية الصلاحية.

بالتحقيق معها، اعترفت بأنها سرقت الأموال والألبسة من منزل مخدوميها الكائن في البلدة ذاتها.

باستماع افادة المخدومة:- أ. ع.(مواليد عام 1972، لبنانية) أفادت بأن الفتاة الأثيوبية كانت تعمل لديها، وقد هربت من منزلها بعد أن سرقت لها الملابس، وليس لديها أي علم بالمبلغ المالي المزيّف، واتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحقها، بجرم السرقة.

بإستماع إفادة شقيق المخدومة، المدعو: – ن. ع. (مواليد عام 1985، لبناني)، والمقيم معها في المنزل ذاته، أنكر بدايةً علمه بالمبلغ المالي، ومن خلال التحقيقات عاد ليعترف بتعاطيه مادة حشيشة الكيف وانه كان يستحصل عليها من شخص يقيم في محلة الشويفات يدعى:

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ي.ع. وأن الأخير عرض عليه العمل في ترويج العملة المزيفة، وقد سلمه المبلغ المذكور على أن يدفع له مبلغ /200/$ – سليمة – مقابل كل /1000/$ مزيفة يقوم بتصريفها، ولكنه تردّد عن القيام بالأمر وترك المبلغ في خزانته.

أودع كل من : – ن. ع. والفتاة الاثيوبية والمبلغ المالي المزيّف القضاء المختص، بناء على إشارته.

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