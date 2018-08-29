بالفيديو: الفانات تختفي من الضاحية.. ابحثوا في بريتال!

علم “ليبانون ديبايت” ان عصابة أو أكثر تنشط في الضاحية الجنوبية لبيروت متخصصة بسرقة فانات الركاب العمومية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عصابة (أو أكثر) قامت خلال الشهر الحالي بسرقة 5 فانات ركاب عمومية توزعت بين مناطق برج البراجنة وحي السلم وطريق المطار القديم عبر الخلع والكسر، وقد نقلت الفانات المسروقة الى منطقة برتيال البقاعية.

وبعد التواصل مع الجهات الامنية لابلاغها بالحادث، تفاجأ اصحاب الفانات بأن لدى مكتب مكافحة السرقات الدولية أكثر من بلاغ سرقة فانات عمومية خلال الشهر الحالي والفائت.

اللافت في الموضوع، أن العصابة أوصلت الى اصحاب الفانات من خلال آخرين، عن استعدادها لتسليمهم الفان المسروق مقابل مبلغ مالي نقدي، مما حدا ببعض الملاك للتوجه الى منطقة بقاعية حاملاً كل منهم معه مبلغاً مالياً تراوح بين 3000 و 4000 دولار أميركي قدمها للعصابة عبر وسيط ساهم في استرجاع المسروقات.

المثير للاستغراب، ان نفس العصابة اقدمت بعد ساعات على سرقة فان ثانٍ يملكه احد الذين حرروا فانهم قبل ايام، ثم اوصل افرادها رسالة اليه عن استعدادهم للتفاوض معه بغية استرجاع فانه لقاء مبلغ مالي يجري التفاهم عليه!

هذا وناشد أصحاب الفانات العمومية القوى الامنية حمايتهم وتكثيف الدوريات الليلية للحد من هذه الظاهرة كما وتتبع افراد هذه العصابة، سيما وان الفانات المسروقة هي شرعية وتستوفي الشروط القانونية كافة.