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بالفيديو.. ما حقيقة موجة الحرّ “غير المسبوقة” التي ستضرب لبنان بالأيام المقبلة؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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كثرت الاخبار في الآونة الأخيرة عن موجة حرّ غير مسبوقة سيشهدها لبنان في الأيام القليلة المقبلة، ناتجة عن مرتفع جويّ صحراوي يضرب المنطقة ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأوضحت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني في تقرير أعدّه الزميل وسيم عرابي عبر “تلفزيون لبنان”، أن درجات الحرارة سترتفع بمعدّل نصف درجة يومياً وصولاً الى يوم الأحد، وأن المناطق الداخلية لا سيما منطقة زحلة ستكون الأشدّ تأثراً بارتفاع الحرارة التي ستصل فيها الى 38 درجة.

وشرح رئيس دائرة التوقعات في مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت الدولي المهندس عبد الرحمن زواوي تفاصيل طقس الأيام المقبلة، مشدداً على عدم وجوب تخويف الناس.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.

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