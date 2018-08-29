بسبب وفاة طفلة… هبوط إضطراري لطائرة انطلقت من بيروت

علم موقع “ليبانون فايلز” ان طائرة تعود لشركة “أليطاليا Alitalia” كانت تقوم برحلة بين مطاري بيروت وروما تحت رقم AZ827تم تحويل مسارها الى مطار “باري” في أيطاليا قبل وقت من وصولها، وذلك بسبب تعرض طفلة عمرها عامين وهي لبنانية لعارض صحي، وسرعان ما توفيت الطفلة وتبين انها عانت من توقف في القلب ادى الى وفاتها فورا، مما اثار حالة من البلبلة على الطائرة التي كانت تقل لبنانيين بسبب وفاة الطفلة الصغيرة، حيث التف الجميع حول اهلها وساعدوهم.

الى ذلك، فرق طبيّة ايطالية كانت بانتظار الطائرة وتوجهت اليها فور هبوطها لاسعاف الطفلة ولكن من دون نتيجة.

المصدر: ليبانون فايلز