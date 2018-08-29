تدابير سير على اوتوستراد جونية من مساء اليوم لغاية فجر السبت

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تمديد شبكة للألياف الضوئية على أوتوستراد جونية، ابتداءً من أمام محلات “أبو شبكة للألعاب” وصولاً إلى مطعم “برغر كينغ”.

وسيتم منع المرور على مسرب واحد والإبقاء على مسربين من المسلك المتجه شمالاً، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من ليل الأربعاء 29/8/2018 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم السبت 1/9/2018.

وطلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.