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دخل منزل أقاربه وسرق مجوهرات و7 آلاف دولار.. و”الاستقصاء” يوقفه

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال، المدعو “ت.ع.” في منطقة القبة – الراهبات، وهو مطلوب بجرم سرقة مجوهرات ومبلغ مالي وقدره 7 آلاف دولار أميركي، من منزل أحد أقاربه.

وسُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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