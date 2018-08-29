دخل منزل أقاربه وسرق مجوهرات و7 آلاف دولار.. و”الاستقصاء” يوقفه

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال، المدعو “ت.ع.” في منطقة القبة – الراهبات، وهو مطلوب بجرم سرقة مجوهرات ومبلغ مالي وقدره 7 آلاف دولار أميركي، من منزل أحد أقاربه.
وسُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال، المدعو “ت.ع.” في منطقة القبة – الراهبات، وهو مطلوب بجرم سرقة مجوهرات ومبلغ مالي وقدره 7 آلاف دولار أميركي، من منزل أحد أقاربه.
وسُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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