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مديرية الأحوال الشخصية تسمح بإدراج أسماء أولاد المرأة اللبنانية المطلقة

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدر مدير عام الأحوال الشخصية العميد ​الياس الخوري​ التعميم رقم 69 تاريخ 29/8/2018، أعلن فيه انه “في إطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بكافة أنواع المعاملات، يُطلب الى رؤساء الاقلام، عند تقدم ​المرأة اللبنانية​ المطلقة المعاد قيدها الى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني”.

وأضاف “كما تعطى المرأة اللبنانية المطلقة – إذا رغبت – إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يُقدّم الطلب الى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني “.

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