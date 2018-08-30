أوامر بتشديد أمني وحظر تجوّل

علم “ليبانون ديبايت” أن القوى الامنية كافة، المنتشرة على مداخل الضاحية الجنوبية وفي شوارعها، تلقت اوامر برفع نسبة اليقظة الامنية على نقاط التفتيش.

ومن ضمن التعميم، رفع درجة التأهب وزيادة نسبة التدقيق في الهويات والاوراق الثبوتية للمواطنين، وبخاصة الاجانب القاطنين في الضاحية او الذين يناوبون على زيارتها.

وفي المعلومات، ان رفع التأهب الامني سيبدأ منذ الآن وحتى نهاية ذكرى عاشوراء التي يحييها الشيعة عامةً.

وقد علم “ليبانون ديبايت” ان التشديد الأمني سيتم عبر خطوات متدرجة سيتم تطبيقها منذ الآن وحتى بداية احياء المراسم، على ان تتضمن حظر تجول للرعايا الاجانب في اوقات محددة تبدأ منذ الساعة الـ5 عصراً وتنتهي في فجر اليوم التالي، مترافقة مع منع دخول السيارات المقفلة والشاحنات في بعض الاوقات.

المصدر: ليبانون ديبايت