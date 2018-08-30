الغيوم عائدة.. وفي هذه المناطق ستصل الحرارة إلى 38 درجة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا الى غائم واستقرار في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم واستقرار في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل والمرتفعات وارتفاعها بشكل محدود في الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 الى 34 درجة، في الجبال من 15 الى 26 درجة، في الارز من 15 الى 28 درجة وفي الداخل من 15 الى 38 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,10 ساعة غروب الشمس: 19,07