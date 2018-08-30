بالفيديو: وليد عبّود: ما أحلى النهاية حين تتحول إلى بداية

أعلن الإعلامي وليد عبّود انتهاء برنامج “بموضوعية”، وقال في كلمة ألقاها في الحلقة الأخيرة من البرنامج: “نغيب قليلاً عن الشاشة، ولكل بداية نهاية وما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة”.

وأضاف: “بدأ برنامج بموضوعية مع الانطلاقة الجديدة لـMTV في 2009، وخلال 9 سنوات و4 أشهر قدّمنا أكثر من 500 حلقة، شكلت جزءًا من هوية قناة حرّة. كان “بموضوعية” في قلب الحدث وأحيانًا شكّل هو الحدث. وفي عملنا احترمنا عقل المشاهدين وحقهم في معرفة الحقيقة. تعرضنا للتهديد والوعيد نعم، لكن لم نحول هذه التهديدات وسيلة للترويج المفتعل ولا لكسب العطف، لقد أبدينا واجبنا الإعلامي ونقطة على السطر”.

وتابع: “مع ذلك، منذ عامين ونحن نشعر بضرورة احياء تغيير يقدّم جديدًا على MTV وقد شاركت مع عدد من الزملاء والأصدقاء في اجتماعات عمل هدفها البحث عن صيغة جديدة لبرنامج يفتح آفاق أوسع في ميدان البرامج الحوارية. وأعتقد أننا وصلنا إلى الصيغة المنشودة التي نرجو أن تنال استحسان المشاهدين وقد حددنا موعدًا للانطلاق في الخريف المقبل”.

وتوّجه عبّود بالشكر لكل فريق العمل البرنامج وإلى رئيس مجلس إدارة MTV ميشال المرّ.

وختم قائلاً: “الليلة أقلب صفحة وبعد أسابيع قليلة أفتح صفحة جديدة. حقًا ما أحلى النهاية حين تتحول إلى بداية”.