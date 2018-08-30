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تدابير سير بسبب فعالية رياضية في صيدا الاحد

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي بياناً اشارت في الى أنه “بتاريخ 2/9/2018، سيقام سباق ترياتلون / صيدا 2018، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 2.00 فجراً ومنع المرور اعتباراً من الساعة 5.00 فجراً من التاريخ المذكور، وذلك من محلة الاولي الى محلة جامع الزعتري عند كورنيش صيدا البحري بالاتجاهين، وتحويل السير القادم من بيروت نحو الجنوب فوق الجسر الهوائي.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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