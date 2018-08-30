فنيانوس: أعتذر من المسافرين والمطار بحاجة إلى 100 مليون دولار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، مؤتمراً صحافياً في مكتبه، في الوزارة، تناول خلاله أوضاع مطار “رفيق الحريري الدولي” – بيروت.

وتقّدم فنيانوس “بفائق الاعتذار من المسافرين نتيجة الزحمة في المطار”، مؤكّداً أنّه ليس المسؤول عن هذه الأزمة ولا حتّى المديرية العامّة للطيران المدني”.

وقال: “لطالما حذّرت من المحظور، وقد وصلنا إليه”، مشيراً إلى أنّ “المطار بحاجة إلى 100 مليون دولار ومجلس الوزراء وافق على 18 مليون”.

وتابع: “أنا مستعد للمثول أمام القضاء في ما يتعلق بأزمة مطار رفيق الحريري الدولي”، مضيفاً: “سأضع لدى النائب العام المالي كتاب وزير العدل الذي أؤيد مضمونه، وقد رفضت توقيع الاتفاق بالتراضي مع أيّ شركة”.