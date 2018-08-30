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فنيانوس: أعتذر من المسافرين والمطار بحاجة إلى 100 مليون دولار

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، مؤتمراً صحافياً في مكتبه، في الوزارة، تناول خلاله أوضاع مطار “رفيق الحريري الدولي” – بيروت.

وتقّدم فنيانوس “بفائق الاعتذار من المسافرين نتيجة الزحمة في المطار”، مؤكّداً أنّه ليس المسؤول عن هذه الأزمة ولا حتّى المديرية العامّة للطيران المدني”.

وقال: “لطالما حذّرت من المحظور، وقد وصلنا إليه”، مشيراً إلى أنّ “المطار بحاجة إلى 100 مليون دولار ومجلس الوزراء وافق على 18 مليون”.

وتابع: “أنا مستعد للمثول أمام القضاء في ما يتعلق بأزمة مطار رفيق الحريري الدولي”، مضيفاً: “سأضع لدى النائب العام المالي كتاب وزير العدل الذي أؤيد مضمونه، وقد رفضت توقيع الاتفاق بالتراضي مع أيّ شركة”.

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