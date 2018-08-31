إعلان رسمي من جيسيكا عازار والـ”MTV”.. فماذا قال المر؟

نشرت الإعلامية جيسكا عازار، على حسابها الخاص عبر موقع “تويتر”، نصاً يبدو أنه البيان المشترك بين جيسيكا وإدارة قناة الـ”MTV”، ,الذي قال “لبنان 24” إنّه سيصدر خلال النهار.

وجاء في النص أنّه “بعد تعاون إعلامي دام 9 سنوات بين محطة الـMTV والإعلامية جيسيكا عازار، قرّرت الأخيرة أن تبتعد لفترة عن الشاشة من أجل التفرّغ لإنجاز دراساتها العليا بين لبنان والخارج”.

وتؤكّد إدارة القناة وعازار أنّ “التعاون الإعلامي لن يتوقف بين الطرفين، وعليه فإن عازار سوف تعود وتطل من على شاشة الـMTV بإطلالات متجدّدة في المستقبل القريب. وفي هذا الإطار تمنّى رئيس مجلس الإدارة ميشال المر كلّ التوفيق لعازار في دراستها، فيما شكرته بدورها على دعمه وثقته”.

الى ذلك، نشر المخرج طارق كرم صورة عبر “انستغرام” احتفالاً بجيسيكا، كما نشرت شقيقتها جينفر صورة تشير الى جيسيكا على أنها ستلتحق بجامعة هارفرد الاميركية.