العثور على طفل حديث الولادة على متن طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي

عُثر صباح اليوم الجمعة على طفل حديث الولادة داخل مرحاض احدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وفي التفاصيل، أن الطائرة الاثيوبية (رحلة رقم 461) حطت فجرا في مطار رفيق الحريري الدولي، ووجد داخل مرحاضها طفل حديث الولادة، تبين انه قد فارق الحياة قبل حوالى نصف الساعة من وصول الطائرة.

اثر ذلك، تم الاتصال بالضابطة العدلية واجراء التحقيقات اللازمة، وبعد الاتصال بالنيابة العامة، تقرر إعادة الأم التي تمّ التعرف اليها مع رفاة الطفل الى أثيوبيا على نفس الطائرة.