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بالفيديو.. قتلى وجرحى بحادث سير مروع على أوتوستراد الاسد

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفادت “غرفة التحكم المروري” عن حادث سير حصل بين عدد من المركبات على أوتوستراد الاسد باتجاه المدينة الرياضية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك سبب حركة مرور خانقة في المحلة. وأفاد مراسل “لبنان 24” عن سقوط أربع قتلى.

المصدر: لبنان24

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