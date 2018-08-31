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بيان هام من الأمن العام عن النازحين السوريين!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه أنه “لوحظ مؤخراً قيام مندوبي ومسؤولي بعض المنظمات والجمعيات التي تعمل في لبنان تحت عناوين إنسانية، بالإتصال المباشر بنازحين سوريين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، ويناقشون معهم الظروف المحيطة بهذه العودة.

إن المديرية العامة للأمن العام، المكلفة من السلطة الرسمية اللبنانية، تنفيذ آلية العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من مسؤولي هذه الجمعيات والمنظمات مراجعة المعنيين في المديرية في كل ما يتصل بعودة هؤلاء النازحين، وعدم التصرف من خارج الأصول التي ترعى هذه الآلية.

كما تُذكِّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين السوريين المتواجدين في لبنان والراغبين بالعودة إلى بلادهم، مراجعة مراكز الأمن العام في كل المناطق اللبنانية لإستكمال الإجراءات اللازمة لتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.

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