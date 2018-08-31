تدابير سير بين حي ماضي وطريق المطار بسبب تأهيل جسر

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال تأهيل جسر عماد مغنية، ابتداء من مقهى نارة في محلة حي ماضي، وصولا إلى طريق المطار، وذلك من الساعة 8.00 لغاية الساعة 14.00 من يوم الأحد 2/9/2018.

لذلك، سيتم منع المرور كلّياً على المسلك الشمالي للجسر المذكور، أي للسير المتجه من مستديرة الصياد نحو طريق المطار وتحويله إلى طريق المطار القديم، على مرحلتين، المرحلة الأولى: من مقهى نارة وصولاً إلى محطة هاشم، والمرحلة الثانية: من محطة هاشم وصولاً إلى طريق المطار، وذلك عبر الطريق الجانبية المحاذية للجسر.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.