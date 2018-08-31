فضيحة مالية مدوية في بلدية زوق مصبح

اقترفت بلدية زوق مصبح مخالفة مالية مدوية على خلفية مشروع تزفيت ضمن نطاقها البلدي بقيمة مليار وخمسمئة مليون وتسعين ألف ليرة لبنانية رسى على مؤسسة جورج أبو حبيب للتجارة والتعهدات وذلك دون اعتماد القرعة استناداً للمادة ١٨ من دفتر الشروط.

وبحسب ما ذكره موقع “ليبانون ديبايت” فالبلدية وفِي تمييز واضح وصريح بين كل الشركات التي تقدمت بالمناقصة وفق الأصول, أدرجت بنداً أجازت فيه للمجلس البلدي، في حال تعادل الشركات بنسبة المناقصة، تلزيم الشركة التي سبق وأن انجزت أعمالاً سابقة في النطاق البلدي وهو ما ينطبق حصراً على الشركة التي تمّ اختيارها.

نضع هذه المخالفة المدوية برسم أجهزة الرقابة وندعو الى إبطال القرار البلدي المذكور حماية لمبدأ العدالة وحفاظاً على الشفافية في الإنفاق في المؤسسات العامة عموماً وفِي البلديات على وجه الخصوص.