لهذا السبب تسلّم الجيش بستان “الطيار” من حركة “فتح” في صيدا

شهدت مدينة صيدا، اليوم الجمعة، إنتشاراً كثيفاً لوحدات الجيش اللبناني وعناصر مديرية المخابرات، لا سيما عند مستديرة السراي الحكومي والطرق المحيطة بمخيم عين الحلوة في المدينة.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإنَّ الجيش استلم من حركة “فتح” بستان الطيار، المحاذي لحي الطيرة في منطقة النبعة بمحيط مخيم عين الحلوة.

وفي السياق، علم “لبنان24” من مصدر أمني أنَّ “الهدف من استلام هذا البستان، هو لإستكمال بناء جدارٍ يفصلُ بين بستان الطيار المحاذي للمخيم، وحي الطيرة داخله”.

الجدير ذكره أنَّ حي الطيرة كان يعتبر مركزاً للعديد من المجموعات المسلحة خلال الإشتباكات في المخيم، وتحديداً عصابة المطلوب بلال بدر.

المصدر: لبنان24