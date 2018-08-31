ما لم نشعر به في تموز وآب يطلّ مع أيلول.. بين السبت والثلاثاء: حرّ وخنيق

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس عبر صفحته الخاصة على “فايسبوك” أن ما لم نشعر به في تموز وآب، يطلّ علينا في اوائل ايلول الذي يبدأ بموجة حرّ خانقة تتمدّد من شبه الجزيرة العربية ومصر وسيناء نحو الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا والعراق.

وفي التفاصيل، تتعمّق الكتلة الحارة صباح يوم غد السبت نحو المناطق الشمالية لتغطي لبنان فترفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بخاصة في المناطق البقاعية لتلامس 39 ظهراً. بينما تستقر على الساحل على 34 درجة مترافقة مع رطوبة تصل الى 92% ما يؤدّي الى شعور بالحرّ الرطب والخانق.

وتدخل الموجة اللاهبة في الذروة بين السبت والثلاثاء وتستقر الأجواء الساخنة نهاراً وليلاً، جبلاً وساحلاً وبقاعاً.

طقس يوم السبت: مشمس وحار، رطب ساحلاً وجاف في الداخل مع رياح صحراوية ساخنة ومغبرة

الحرارة على الساحل: 33/34 نهاراً و 28 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 32 نهاراً الى 33 درجة تتراجع ليلاً الى 25 درجة

زحلة وشتورة والجوار: 37/38 نهاراً و 24 ليلاً

بعلبك والهرمل والقاع: 40/41 نهاراً و 24 ليلاً

دمشق: 42 نهاراً و 28 ليلاً

حمص ويبرود: 40/41 نهاراً و 25 ليلاً

اربد وعمّان: 36/37 نهاراً و 26 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية رطبة

الرطوبة: 88 الى 92% ساحلاً

و 15% داخلاً

الضغط الجوّي: 1007hpa