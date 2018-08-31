مطار بيروت: “ناس بسمنة وناس بزيت”… والتصوير ممنوع

قبل أن تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي، زحمة سير خانقة تهيؤك في الخارج لما ستعانيه في حرم المطار.

في الداخل الفوضى عارمة ولا ينتظم الصف جزئيا الّا داخل المسارات التي تودي الى نقاط التفتيش من دون أدنى حدّ من التنظيم وفي ظلّ توتّر عارم، فلا تسمع الّا صراخا واصوات عالية ومناكفات.

اما ما اثار حفيظة المسافرين اليوم فهو مرور مسافرين “بسمنة” عبر النقطة التابعة لقوى الأمن الداخلي من دون اي انتظار ومن خارج صف المسافرين “بزيت”.

وعندما حاول مندوب موقع “ليبانون فايلز” تصوير الأمر توجّه اليه احد عناصر القوى الأمنية وطلب منه عدم التصوير وقال له: “ان استمريت بالتصوير سآخذ منك الهاتف واجعلك تتأخر عن طائرتك”. فأكد المندوب للعنصر أنه صحافي، حينها طلب الأخير منه مجددا عدم التصوير، لافتا الى أنه ان اراد ذلك يمكنه التوجه الى مكتب احد مسؤولي القوى الامنية في المطار وعندها يمكنه التصوير بإذن قدر ما يشاء”.

أمّا عن مرور أشخاص من خارج الصف، فعلّق العنصر قائلا: “إن اردت صوّر “المدام” فهي تعاني من الام في رجليها ولا تستطيع الوقوف والسير…”. الّا ان المفارقة كانت ان المدام كانت تقف على “الضفة” الأخرى بشكل طبيعي.