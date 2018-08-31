هكذا يمكنكم التأكد من قانونية ومطابقة جهازكم الخلوي…

أعلن وزير الاتصالات جمال جراح عن إجراءات جديدة ستباشر الوزارة بتطبيقها بالتعاون مع الشركتين المشغلتين لقطاع الاتصالات في لبنان تاتش وألفا تهدف الى تنظيم القطاع عبر نظام جديد والتأكد من كون استيراد الأجهزة الخلوية وإدخالها إلى لبنان تم وفقاً للقانون ومن أنها أصلية وليس مزورة أو مستنسخة. وذلك من شأنه أن يقلل من نسبة إشغال واستهلاك الأجهزة المقلدة وتلك التي لا تتطابق مع المواصفات والشروط العالمية المحددة من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لشبكات الخلوي.

وستشمل هذه الإجراءات الأجهزة المتنقلة التالية: الهواتف والمعدات التي تستخدم شرائح SIM Card، على سبيل المثال لا الحصر الهواتف الخلوية، وأجهزة الـ Dongles والـ Routers والـ Tablets، وأية أجهزة أخرى مستعملة أو مستوردة أو تلك التي قد يتم استيرادها وتستخدم شرائح الـ SIM Card. مع الإشارة الى أن هذه الإجراءات لا تشمل الهواتف المتنقلة التي تخضع لخدمة التجوال الدولي Roaming في لبنان.

هذا ووضعت وزارة الاتصالات بالتعاون مع تاتش وألفا إجراءات عملية يمكن للمشترك إتباعها للتأكد من قانونية ومطابقة جهازه، إذ يمكن للمشتركين الاتصال على 111 للاستفسار والحصول على أية معلومات وإيضاحات إضافية. كما يمكنهم إرسال رسالة نصية قصيرة فارغة مجانية الى الرقم 1014، ليصلهم الرد عبر رسالة فورية تتناول وضعية الجهاز، طرازه والحل الذي يمكن إتباعه في حال عدم مطابقة الجهاز. كما يمكن للمشترك إرسال الرقم التسلسلي IMEI للجهاز الى الرقم المجاني 1014، وسيتلقى المشترك عندها الرد برسالة فورية تتضمن طراز الجهاز.

وحرصاً منها على تسهيل هذه الإجراءات على المواطنين، قامت وزارة الاتصالات بتخصيص خدمة للاستفسار عن هذا الموضوع عبر موقعها الإلكتروني: http://www.mpt.gov.lb/ar/services-ar/main-services-ar/mirs حيث يمكن أيضاً إدخال الرقم التسلسلي IMEI والحصول على المعلومات حول وضعية الجهاز (مطابق للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل GSMA أم غير مطابق) وطراز الجهاز ومطابقته.