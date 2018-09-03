أيها اللبنانيون.. بعد الأربعاء هبوط حاد في الحرارة ولكن الآتي أعظم

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان حدّة الموجة اللاهبة تتراجع اعتباراً من مساء الثلاثاء لتنحسر مساء الاربعاء، لكن في الوقت الحالي، ما زال الشرق الأوسط في ذروة الحر حتى بعد ظهر الثلاثاء.

بينما تشهد الدول العربية أقوى موجة حرّ لهذا الصيف، ولن تكون الأخيرة لأنّ الآتي قد يكون اعظم اذا استمر منخفض البحر الأحمر في قذف رياحه المداريه نحو مصر، وتشهد اوروبا شتاء قاسياً في منتصف فصل الصيف، فالثلوج كست الجبال الإيطالية والنمساوية بسماكة 30 سنتم والعواصف البردية غطّت عدة دول وشكلت الفيضانات والسيول الأمر الذي ستتأثر به تركيا واليونان اعتباراً من يوم الأربعاء فيتحوّل الطقس في لبنان وسوريا الى منعش نهاراً و بارد ليلاً بسبب تدفّق الرياح الغربية وقد تتساقط الأمطار الخفيفة في شمال لبنان والساحل السوري.

وتُعتبر هذه البرودة كفاصل بين الموجة اللاهبة الأولى والمنتظر قدومها بعد العاشر من ايلول.

طقس لبنان والجوار ليوم الثلاثاء مشمس وصافي، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف وتسجّل:

على الساحل: 32/27

الجبال 1200 متر: 30/23

زحلة وشتورة: 35/23

بعلبك والقاع والهرمل: 36/37 نهاراً و 22 ليلا

دمشق: 37/25

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة.

الرطوبة: 75 الى 90% ساحلاً

و 20% بقاعاً

الضغط الجوّي: 1006 hpa