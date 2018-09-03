بالفيديو- في السان تريز… سرقة سيارة على بعد امتار من مالكها!

نشرت صفحة “وينية الدولة” عبر حسابها على موقع “فاسبوك” مقطع فيديو لعملية سرقة نفذها لصان في منطقة السان تريز بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي التفاصيل بحسب “وينية الدولة” حضر لصان على دراجة نارية الى منطقة السان تراز امام محل لبيع الفاكهة حيث لاحظا سيارة تويوتا أف جي كيوزر” وكان محركها يعمل فيما كان مالكها يتبضع داخل المحل.
وقد ترجل احد اللصين واقترب من السيارة متحين الفرصة المناسبة وخلو المكان من المارة، حينها دخل اللص الى السيارة وقام بسرقتها والتوجه بها الى مكان مجهول.
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بالفيديو، سرقة سيارة على بعد امتار من مالكهاحضر لصان على دراجة نارية الى منطقة السان تراز، امام محل جنة الفاكهة، لاحظا سيارة فارهة من نوع fj cruiser وكان محركها يعمل فيما كان مالكها يتبضع داخل المحل، ترجل احد اللصين واقترب من السيارة متحين الفرصة المناسبة وخلو المكان من المارة، حينها دخل اللص الى السيارة وقام بسرقتها والتوجه بها الى مكان مجهول.الرجاء ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بنا عبر الواتس اب على الرقم 71792429 او ارسال رسالة الى الانبوكس.الرجاء منكم شير للبوست على صفحاتكم الخاصة لكي يتم عرض الفيديو على اكبر عدد من الاشخاص لزيادة فرص التعرف عليه وشكرا.
Posted by وينيه الدولة on Sunday, 2 September 2018