بالفيديو- في السان تريز… سرقة سيارة على بعد امتار من مالكها!

نشرت صفحة “وينية الدولة” عبر حسابها على موقع “فاسبوك” مقطع فيديو لعملية سرقة نفذها لصان في منطقة السان تريز بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي التفاصيل بحسب “وينية الدولة” حضر لصان على دراجة نارية الى منطقة السان تراز امام محل لبيع الفاكهة حيث لاحظا سيارة تويوتا أف جي كيوزر” وكان محركها يعمل فيما كان مالكها يتبضع داخل المحل.

وقد ترجل احد اللصين واقترب من السيارة متحين الفرصة المناسبة وخلو المكان من المارة، حينها دخل اللص الى السيارة وقام بسرقتها والتوجه بها الى مكان مجهول.