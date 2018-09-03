بالفيديو: كارثة كادت تقع على أوتوستراد المتن.. هذا ما حصل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لسيارة من نوع “هوندا” تسير عكس السير، على أوتوستراد المتن السريع.
ودعا الناشطون “قوى الأمن الداخلي” إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق السائق، الذي كان يشكل خطراً على حياته وعلى حياة السائقين الآخرين بسبب فعلته.
فيديو يظهر سيارة تسير عكس السير على اتوستراد المتن السريع.
هذا السائق يجب أن يلقى القبض عليه وان يزج بالسجن ويحرم مدى الحياة من قيادة السيارة إنه قاتل متنقل. @LebISF pic.twitter.com/pDMK3qu0s9
— Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) September 2, 2018