تفاصيل استجواب “الجديد” بدعوى برّي… ووعد بالإنتصار

عقدت صباح اليوم جلسة استجواب قناة “الجديد” في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مكتب القاضي غسان خوري الذي لم يستجب لاعتراض وكيل القناة المحامية مايا حبلي لدى بدء الاستجواب.

وأبدت نائب رئيس مجلس الإدارة كرمى خياط اعتراضها على الاستجواب وأصرّت على انّه لا يحق للنيابة العامة التمييزية التحقيق في دعوى من اختصاص محكمة المطبوعات وتسجيل سابقة في ذلك، فيما اصرّ القاضي خوري على استجواب كلّ من نائب رئيس مجلس إدارة قناة “الجديد” ومديرة البرامج السياسيّة مريم البسام كل على حدة. بحسب قناة الجديد.

وقالت خيّاط أمام القاضي خوري:”النيابة العامة التمييزيّة تخضع لضغط سياسي وتعامل الاعلام كمجرمين لذلك نحن نلتزم الصمت ونطلب تحويل الدعوى الى محكمة المطبوعات”.

في المُقابل، أصرّ القاضي غسان خوري على انه “بمجرد تقديم الشكوى وتحديد موعد لها فإنّ النيابة العامة التمييزيّة لها صلاحيّة الاستدعاء في الدعوى المرفوعة من قبل الرئيس برّي”. إلا أنّ القاضي خوري أصر على إستجواب خياط فعادت الاخيرة وردت “لا جواب ونلتزم الصمت”.

وعند انتهاء الجلسة، قالت خياط من أمام قصر العدل:”لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية في النظر في الدعاوى التي لها علاقة بوسائل الاعلام وعندما تبين خلال الجلسة ان الدعوى مرتبطة بمقدمة نشرة الاخبار تم التزام الصمت”. مشدّدة على أننا “ساهمنا إيجاباً بترسيخ مفهوم الدولة عند الرئيس بري ومناصريه بعدما كانت الامور تحصل في ظل الرصاص ونعده إنتصاراً لهذا المفهوم”.

وتابعت:”نحن نلتزم الحرية الاعلاميّة وسقف القانون وقدمنا اعتراضنا بالشكل لان الشكوى احيلت الى النيابة العامة التمييزية وكأن هناك محاولة لوضعنا في مواجهة مع الدولة”.

بدورها، أكّدت البسام أننا “التزمنا الصمت من اجل ابعاد النيابة العامة التمييزية من وضع اليد على الاعلام”، مشيرةً الى أنّ “القاضي خوري كان متعاوناً ومتجاوباً رغم بعض الاشكاليات في بداية الجلسة وتفهم وضعنا كوسائل اعلام”.

وقالت:”من المستغرب اتهام قناة مثل قناة “الجديد” في الدعوى بإثارة النعرات الطائفية ولا يمكن ان نقبل هذه التهمة”.

وكرّرت وكلية قناة “الجديد” المحامية مايا حبلي التأكيد أن “لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية في النظر في الدعاوى التي لها علاقة بوسائل الاعلام وعندما تبين خلال الجلسة ان الدعوى مرتبطة بمقدمة نشرة الاخبار تم التزام الصمت”.

المصدر: ليبانون ديبايت