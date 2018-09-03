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“حراك المتعاقدين” يهدّد بـ”التخييم” أمام وزارة التربية

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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هدّد “حراك المتعاقدين” في بيان بـ”التخييم أمام وزارة التربية وسدّ منافذها إذا لم تحلّ نكبة المتعاقدين الذين تمّ “تشليحهم” ساعات التدريس وتوقيف عقودهم”.

وأشار منسّق الحراك حمزة منصور إلى أنّ “المعلومات الكاذبة والمفبركة التي وصلت إلى وزارة التربية من بعض الجهات الظالمة والحاقدة على المتعاقدين زوّرت فيها حجم الحاجات الفعلية في التعليم الثانوي إضافة إلى دمجها ساعات المتعاقدين بالساعات والحاجات الأخرى”.

واعتبر أنّ “هذه الفبركة والمؤامرة من قبل جهات رسمية داخل الوزارة أو من قبل رابطة الثانوي وقيادتها آنذاك هي السبب الأول والأخير في انتهاك ساعات المتعاقدين وتشليحها لهم وما نتج وسينتج عن ذلك من إبادة لمئات العائلات ورميها للفقر والموت والبطالة”.

ولفت إلى “أنّنا ننتظر من وزير التربية حلاً سريعاً ولن نرحم من كان السبب في قتلنا، ونطلب من جميع المتعاقدين التهيّؤ للتخييم أمام وزارة التربية وفضح من كان السبب في هذه المجزرة البعيدة عن الأخلاق والقيم”.

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