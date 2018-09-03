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علم اسرائيلي داخل منزل في بيروت… وإلقاء القبض على شبكة تجسس

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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علم موقع “ليبانون فايلز” من مصادر موثوقة ان أحد الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكن من إلقاء القبض على شبكة بتهمة التواصل مع العدو الإسرائيلي، ولهذه الغاية قام عناصر الجهاز بدهم منزل شابين في مقتبل العمر مشتبه بهما، في أحد مناطق بيروت، يومي الجمعة والسبت الفائتين، حيث عُثر داخل منزل احدهما على علم العدو الإسرائيلي.

وتتواصل التحقيقات معهما، ومع آخرين، توصلاً إلى كشف حقيقة الأمر، علماً أن استخبارات العدو الإسرائيلي باتت في الآونة الأخيرة تتواصل مع شباب في العقد الثاني من العمر، معتمدةً أسلوب التواصل الاجتماعي من أجل تجنيدهم للحصول على معلومات تتعلق بالوضع اللبناني.

المصدر: ليبانون فايلز

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