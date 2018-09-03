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فيديو يثير بلبلة: طرد محجبات من شاطىء كفرعبيدا.. والبلدية توضح

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع فيديو يُظهر قيام عدد من الشبان في بلدة كفر عبيدا – قضاء البترون بطرد عائلة مسلمة من طرابلس لوجود نساء محجبات على شاطئ البحر، بشكل فجّ ويخلو من التهذيب.

وإثر انتشار الشائعات، أوضح احد اعضاء بلدية كفرعبيدا أن “طرد المحجبات من الشاطىء لا يستهدف الحجاب بل كل من ينزل إلى المياه بلباس عادي وليس لباس البحر، فهذا أمر ممنوع”، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.
وأضاف أنَّ “كلّ من ينزل للسباحة بثيابه كائنًا من كان أنثى أم ذكرًا، مسلمًا أم غير مسلم، محجبةً أم راهبة سيُطرد”.

ولم ينفِ عضو البلدية أنَّ “الطريقة التي اعتمدها العناصر المولجون حراسة الشاطئ خاطئة وخالية من التهذيب واللياقة”، واعداً بمحاسبة هذه العناصر على أن يصدر بيان توضيحي اليوم”.

المصدر: لبنان24

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