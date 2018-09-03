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“ميني كوبر” كادت توقع حادثاً مميتاً في خلدة.. ما حصل على الأوتوستراد خطير!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو التقطه أحدُ المواطنين على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة، ويُظهر سائقين يتسابقان مع بعضهما البعض، وقاما بتجاوز السيارات المحيطة بهما بطريقةٍ خطرة وجنونية، كادت تؤدي إلى حادث سيرٍ خطير ومميت.

وبحسب الفيديو، فإنّ سائق السيارة الأولى وهي من نوع “بي أم دبليو” مرّ بسرعة فائقة بين السيارات، في حين أنّ السيارة الثانية وهي من نوع “ميني كوبر” لامست سيارة أخرى كانت تسير بجانبها. إلاّ أن سائق “الميني كوبر” استطاع التحكم بسيارته وأكمل طريقه وكأن شيئاً لم يكن.

ودعا الناشطون المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” إلى اتخاذ التدابير اللازمة لردع هؤلاء الأشخاص، نظراً للخطر الذي يشكلونه على غيرهم.

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