أسلحة أم مواشي؟…الطيران المدني يردّ على تقرير FOX NEWS حول تهريب الأسلحة

نفت المديرية العامة للطيران المدني ما أوردته قناة FOX NEWS الأميركية حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية وتدعى Fars Qeshm Airlines بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وطلبت من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي معلومات حول المطار .

وأوضحت المديرية في بيان ما يلي:

إن شركة Fars Qeshm Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين إلى المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة على الشكل التالي :

الرحلة الأولى:

طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 9/7/2018

حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.

بيروت – الدوحة بتاريخ 10/7/2018

حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة .

الرحلة الثانية:

طهران- بيروت بتاريخ 2/8/2018

حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.

بيروت – الدوحة بتاريخ 3/8/2018

حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.

المصدر: LBCI