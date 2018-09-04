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أسلحة أم مواشي؟…الطيران المدني يردّ على تقرير FOX NEWS حول تهريب الأسلحة

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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نفت المديرية العامة للطيران المدني ما أوردته قناة FOX NEWS الأميركية حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية وتدعى Fars Qeshm Airlines بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وطلبت من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي معلومات حول المطار .

وأوضحت المديرية في بيان ما يلي:
إن شركة Fars Qeshm Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين إلى المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة على الشكل التالي :

الرحلة الأولى:
طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 9/7/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 10/7/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة .

الرحلة الثانية:
طهران- بيروت بتاريخ 2/8/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 3/8/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.

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المصدر: LBCI

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