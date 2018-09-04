التقلبات مستمّرة.. كيف سيكون طقس الأيام القبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

ويسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الارز من 17 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70% على الساحل.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:14 ساعة غروب الشمس: 17:59