المحامي سكاكيني رحل… ويد دنيئة تسرق هاتفه ومحفظته

علم موقع ليبانون ديبايت، أنّ المحامي سليمان سكاكيني الذي قضى وزوجته مساء الجمعة بحادث سير وقع على طريق المطار، تعرّض للسرقة بينما كانت رفاته لا تزال في موقع الحادث.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر خاصة لـ”ليبانون ديبايت”، عن “أقذر” عملية سرقة تحصل، اذ أقدم مجهول على سرقة محفظة سكاكيني وهاتفه الخلوي قبل نقل رفاة المحامي وزوجته الحامل الى المستشفى.

‏‎ومن المتوقع بحسب المصادر، أن تتحرك عائلة الضحية قضائيًا وأمنيًا لاستعادة المسروقات التي تتمتع بقيمة معنوية كبيرة ونظراً لدناءة السرقة التي حصلت في وقت حساس للغاية.